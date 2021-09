Juve Chelsea anche sul calciomercato: possibile ritorno di fiamma per Jorginho. La dirigenza bianconera pensa allo scambio: cifre e dettagli

“La Juventus è una grande squadra, un grande club con una grande storia. Per me sarà una serata speciale: è la prima volta dal giorno del mio trasferimento al Chelsea che affronto da avversario una squadra italiana. La Juventus è forte, è in ripresa in Serie A, va affrontata con il massimo rispetto e con concentrazione totale. Ritrovare Chiello, Bonucci, Locatelli e Chiesa sarà un’emozione in più. Abbiamo vissuto insieme un’avventura straordinaria che ha segnato le nostre carriere e le nostre vite”. A ‘La Gazzetta dello Sport’, Jorginho ha parlato così alla vigilia di Juventus-Chelsea. Parole al miele nei confronti dei suoi compagni di Nazionale campioni d’Europa, ed elogi riservati anche alla società bianconera. La Juve ha seguito Jorginho in diverse sessioni di calciomercato, soprattutto con Sarri in panchina, e alla luce dei problemi a centrocampo non è escluso che possa fare un nuovo tentativo nella prossima estate. Ecco la possibile proposta ai Blues: tutte le cifre e i dettagli. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo Dybala: ecco la data oltre la quale la Juventus non andrà

Juve Chelsea sul calciomercato: i bianconeri non mollano Jorginho

Jorginho è legato al Chelsea fino al 2023 e valutato dal club inglese circa 50 milioni di euro. Una cifra inarrivabile per la Juventus, che nel prossimo calciomercato estivo potrebbe così tentare di intavolare uno scambio. La possibile contropartita è Arthur: il centrocampista brasiliano ha vissuto una prima stagione piuttosto travagliata in bianconero ed è ancora ai box causa infortunio. Se non riuscirà ad imporsi con Allegri, la dirigenza bianconera potrebbe sfruttarlo come contropartita tecnica. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Cessione Juve in Serie A: destinazione a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Dybala e Morata out: l’attaccante che vuole la Juventus a gennaio

Tuttavia, nonostante i cinque anni in meno rispetto a Jorginho, Arthur non interessa ai Blues e a Tuchel. Cherubini potrebbe così tentare la carta Kulusevski, anche lui valutato oltre 40 milioni di euro. La Juve non molla Jorginho.