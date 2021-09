Super colpo in Serie A, la Juve è pronta: ‘sacrificio’ eccellente

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista uno dei maggiori talenti della nostra Serie A il cui futuro potrebbe essere in bianconero

Colpo rimandato all’estate 2022. Parliamo del nuovo bomber della Juventus, esagerando un bel po’ dell’erede di quel Cristiano Ronaldo che nelle ultime ore dello scorso calciomercato estivo ha fatto le valigie per tornare al Manchester United. Il rimpiazzo nell’immediato è stato Kean, ma è ovvio che non potrà essere e non sarà lui il goleador del futuro dei bianconeri. Siccome Allegri è pressoché il deus ex machina del nuovo corso juventino, non può che essere lui a scegliere il profilo migliore. In tal senso circola già da tempo il nome di Vlahovic, partito alla grande in questa stagione con 6 gol nelle prime 7 partite. La Fiorentina intende blindarlo con un nuovo contratto, l’attuale scade a giugno 2023, e probabilmente ci riuscirà, tuttavia non ci sono dubbi sul fatto che il futuro del classe 2000 serbo sarà sicuramente lontano da Firenze. E’ una cosa inevitabile…

Rocco Commisso lo valuta non meno di 70 milioni di euro, con il prezzo che potrebbe pure salire se il ragazzo cresciuto nel Partizan Belgrado dovesse continuare a segnare a grappoli e a trascinare la squadra di Italiano. Tottenham, Atletico Madrid e Borussia Dortmund – ma occhio pure all’Inter e al Milan per il post Lautaro e Ibrahimovic – rappresentano le maggiori insidie per una Juventus che, radiomercato, dà molto propensa al super colpo. Per finanziare l’acquisto di Vlahovic, la Juventus dovrebbe quantomeno cedere un paio di giocatori, su tutti quelli con ingaggio importante e non indispensabili per Allegri.

Tra cartellini e risparmio dei loro stipendi, ecco che Cherubini e soci avrebbero fra le mani il gruzzoletto necessario per battere l’agguerrita concorrenza. L’arrivo di Vlahovic, però, dovrebbe essere anticipato da un sacrificio, o meglio una rinuncia eccellente, quella di Alvaro Morata, infortunatosi contro la Sampdoria.

Calciomercato Juventus, via Morata per Vlahovic

Per il riscatto del 28enne spagnolo, ancora di proprietà dell’Atletico Madrid e molto apprezzato dallo stesso Allegri, servirebbe un esborso di 35 milioni di euro (20 sono già stati spesi per i due anni di prestito) che una Juve così in difficoltà anche sul piano economico-finanziario difficilmente farà. Specie se ha in previsione, come vi abbiamo detto, un investimento per Vlahovic.

A.R.