Calciomercato, bomba Milinkovic: le prospettive per Inter e Juventus

Milinkovic-Savic prende quota dopo il derby di ieri: Inter e Juventus lo seguono ma dalla Premier spunta una big

Sono tante le voci che circolano attorno al futuro di Milinkovic-Savic, legato in maniera indiretta a quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese non ha mai smesso di essere un sogno proibiti della Juventus che farebbe carte false per riaverlo, ma sono diversi i club che lo rincorrono, in particolare Real Madrid e Psg. Per lui potrebbe essere l’ultimo anno con la maglia del Manchester United, in una stagione dove spera di arrivare più in fondo possibile, vista anche la presenza di Cristiano Ronaldo. Considerando il contratto di Pogba, in scadenza a giugno 2022, i Red Devils non intendono stare fermi e, infatti, la dirigenza si sta mobilitando per individuare un profilo all’altezza. Il nome più caldo che stuzzica il club inglese è Sergej Milinkovic-Savic, simbolo della Lazio, ancor di più dopo il gol nel derby della Capitale di ieri contro la Roma. Il centrocampista serbo classe ’95 ha acquisito uno status di primo livello in Serie A e adesso i top club europei lo osservano con grande interesse.

Lo United si inserisce per Milinkovic Savic: beffa per Inter e Juventus

Da tempo ormai sia l’Inter che la Juventus corteggiano Milinkovic-Savic ma la Lazio non ha mai abboccato. Il patron bianco celeste, Claudio Lotito continua a chiedere almeno 70 milioni di euro per iniziare a trattare e la cifra, al momento, appare fuori portata sia per i nerazzurri che per i bianconeri.

La Lazio ha dalla sua parte la possibilità di chiedere una cifra molto alta per il serbo, visto il contratto che lo lega alla società romana fino a giugno 2024. Il Manchester United lo avrebbe individuato come potenziale sostituto, qualora Pogba non rinnovasse. In quel caso per Inter e Juventus competere sul mercato con i Red Devils diventerebbe proibitivo.