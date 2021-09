Dice addio all’Inter: scambio con Mourinho ad una condizione

L’Inter starebbe pensando ad uno scambio con la Roma di Jose Mourinho per la prossima estate: affare possibile ad una condizione

Nuovo pareggio per l’Inter, dopo quello con la Sampdoria. Gli uomini di Inzaghi sono stati fermati ancora sul punteggio di 2-2 dall’Atalanta di Gasperini, che sembra tornata a ritmi sopra la media. L’impegno era molto complicato sulla carta e la ‘Beneamata’ può comunque ritenersi soddisfatta avendo sfiorato la vittoria di poco. L’inizio di campionato, inoltre, è stato assolutamente positivo, forse anche oltre le aspettative. È certamente anche il riflesso del lavoro ottimo della dirigenza, capitanata da Marotta e Ausilio, che ha reagito benissimo alle dolorose perdite di Hakimi e Lukaku.

La società, dal canto suo, non distoglie l’attenzione dal calciomercato ed è già proiettata al futuro. In particolare, sembra destinato a dire addio alla ‘Beneamata’ Roberto Gagliardini. Il centrocampista ex ‘Dea’ non ha mai convinto in quel di Milano e ora è ai margini del progetto. I lombardi potrebbero inscenare un interessante scambio con la Roma di Mourinho.

LEGGI ANCHE>>> Inter, un nuovo esterno per Inzaghi: lo scambio manda ko la Juventus

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, ribaltone Lewandowski: assalto ai bomber, Juve e Inter ko

Affare tra Inter e Roma: scambio con Gagliardini, ma ad una condizione

L’affare in questione includerebbe anche il cartellino di Chris Smalling. Il contratto di entrambi i calciatori è in scadenza giugno 2023, dettaglio che potrebbe spingere nerazzurri e giallorossi ad approfondire la possibile operazione. Per la ‘Beneamata’, però, è necessaria la partenza di de Vrij nella retroguardia, perciò potrebbe essere una soluzione per l’estate.