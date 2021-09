Inter, un nuovo esterno per Inzaghi: lo scambio manda ko la Juventus

L’Inter a caccia di un esterno per la prossima stagione: uno scambio può portare una nuova freccia ad Inzaghi e mettere ko la Juventus

L’Inter ha iniziato la stagione proponendo un calcio moderno ed efficace. I risultati danno piena ragione a Simone Inzaghi, allenatore capace di trasmettere alla squadra le sue idee senza stravolgere quanto implementato da Conte nel passato campionato. Interpreti cambiati, ma non l’efficacia: ruolo fondamentale per il gioco del piacentino restano gli esterni, chiamati a un lavoro di sacrificio a tutta fascia.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Inter-Atalanta 2-2: Dimarco sbaglia un rigore | Il tabellino

I nerazzurri hanno perso Hakimi, ma trovato in Dumfries un valido sostituto. Maggiore incertezza, invece, permane sull’out mancino dove c’è solo Ivan Perisic, più Dimarco, giocatore che però si trova più a suo agio nel ruolo di ‘braccetto’ difensivo a sinistra. Ecco perché è ipotizzabile un intervento sul mercato nel ruolo e, come riporta intelive.it, l’obiettivo potrebbe essere Alejandro Grimaldo.

LEGGI ANCHE >>> Il portiere scalpita per lasciare il club: Inter in pole

Grimaldo, classe 1995, è un esterno di sinistra (adattabile anche a terzino) con un contratto con il Benfica sino al 2023. Titolare inamovibile per il club portoghese, ha già collezionato un gol e due assist nelle prime sei partite stagionali. L’Inter, però, ha un jolly da giocare. I due club hanno infatti concluso in estate il passaggio di Lazaro.

Inter, nuovo esterno per Inzaghi e Juventus ko

L’accordo per il riscatto del laterale austriaco, ora in Portogallo, è di circa 8/9 milioni di euro. L’Inter, riporta il portale, potrebbe aggiungere 10/12 milioni di euro per provare a strappare un accordo per lo stesso Grimaldo. Un accordo che metterebbe ko anche la Juventus, interessata da tempo al giocatore.