Lazio-Roma 3-2, Sarri ha la meglio su Mourinho: spettacolo all’Olimpico

La Lazio vince uno dei derby più spettacolari degli ultimi anni: Sarri ha la meglio su Mourinho

All’Olimpico scendono in campo Lazio e Roma per il primo derby della stagione. Maurizio Sarri contro José Mourinho, al loro primo derby della Capitale della loro carriera, è la sfida nella sfida ma sono i giocatori in campo a regalare a tutti gli appassionati un grande spettacolo. I giallorossi devono fare a meno di Pellegrini e soffrono i primi molto 20 minuti, nel quale la Lazio riesce a segnare due gol. A sbloccarla ci pensa Milinkovic-Savic con uno dei suoi classici inserimenti, servito perfettamente da Felipe Anderson, e corona la sua 200esima presenza in Serie A. Dieci minuti più tardi raddoppia l’ex di giornata, Pedro, che sfrutta il contropiede innescato da Immobile e bucata Rui Patricio con il piatto destro. La Roma non si lascia travolgere dall’entusiasmo biancoceleste e riesce a rimanere in partita, trovando il gol che accorcia le distanze nel finale di primo tempo con il colpo di testa di Roger Ibanez.

Lazio-Roma 3-2: Anderson e Immobile bucano i giallorossi

Nel secondo tempo la Lazio ritorna a martellare con convinzione, mantenendo un’intensità molto alta e trova, infatti, il terzo gol su una giocata che parte da Luis Alberto e innesca la velocità di Immobile che è bravissimo a vedere Felipe Anderson che arriva da dietro e deve solo appoggiare in rete, coronando una prestazione straordinaria. La Roma non cede neppure questa volta e accorcia nuovamente le distanze con il rigore trasformato da Jordan Veretout.

L’assalto finale dei giallorossi è convincente e Zaniolo quasi non trova il pareggio con un destro potente e preciso che, però, trova il miracolo di Reina. La Lazio di Sarri porta a casa una vittoria di grande importanza e vince il primo derby della stagione, portandosi a -1 dalla Roma.

LAZIO-ROMA 3-2

10′ Milinkovic-Savic, 19′ Pedro, 41′ Ibanez, 63′ Felipe Anderson, 69′ Veretout (R)