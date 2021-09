Il regalo del Milan a Pioli: pronto il colpo sulla mediana

Il Milan, che a gennaio dovrà fare a meno di Kessie e Bennacer impegnati in Coppa d’Africa, prepara il colpo sulla mediana

Il Milan, in questo avvio di stagione, sta scoprendo tutto il talento di Sandro Tonali, che sta dando qualità ed equilibrio al centrocampo rossonero. Il valore dell’ex Brescia, sommato a quello di Kessie e Bennacer, rende la mediana allenata da Pioli una delle più forti del campionato di Serie A. A gennaio però, sia l’ivoriano che l’algerino saranno impegnati in Coppa d’Africa e la coperta rischia di accorciarsi. Ragione per cui Paolo Maldini e Ricky Massara stanno iniziando a mettere le basi per chiudere un colpo, che potrebbe essere finalizzato in caso di passaggio del turno nei gironi di Champions League.

Emre Can a gennaio per dare nuova linfa alla mediana del Milan

Il calciatore che i dirigenti del Milan proveranno a portare in rossonero nel calciomercato di gennaio è Emre Can. Il ventisettenne, attualmente in forza al Borussia Dortmund, ha un contratto in scadenza con i gialloneri nel 2024 e il prezzo del suo cartellino è superiore ai 20 milioni di euro.

Una cifra che i dirigenti avrebbero a disposizione grazie alla qualificazione agli ottavi di coppa. Venti milioni verrebbero versati grazie a quei fondi e la somma rimanente potrebbe essere subordinata a bonus per eventuale vittoria dello scudetto e qualificazione alla prossima Champions League.