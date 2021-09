Lazio-Roma, Mourinho contro l’arbitro: “Non è stato all’altezza”

Mourinho nervoso nel post-partita attacca l’arbitro: ecco le sue parole al termine del derby contro la Lazio

José Mourinho è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta contro la Lazio nel suo primo derby della Capitale. Lo Special One è rimasto contrariato rispetto ad alcune scelte dell’arbitro e si è lasciato andare ad uno sfogo molto preciso: “Voglio dire qualcosa di positivo sul calcio italiano che è migliorato tanto nella qualità del gioco e nella voglia di vincere. Purtroppo in questa partita, però, arbitro e VAR non sono stati al livello. Sul secondo gol, l’arbitro in campo e il VAR hanno sbagliato entrambi. Ed questo è veramente troppo. Il secondo giallo a Leiva è importante perché la Lazio può finire in 10”.

“Sono con i miei giocatori, penso che siano stati la squadra migliore in campo. Il secondo e il terzo gol sono dei contropiedi, ma eravamo in svantaggio e dovevamo rischiare. Abbiamo messo la Lazio in grande difficoltà, hanno fatto quello che volevano, anche grazie all’arbitro che glielo ha permesso. Non era facile regime dopo i primi 20 minuti e lo abbiamo fatto”.