Venezia-Torino 1-1, a Brekalo risponde l’ex granata Aramu

Nel posticipo del lunedì, che conclude la sesta giornata di Serie A, Torino e Venezia pareggiano 1-1

La squadra allenata da Ivan Juric, approcciava al match con la voglia di vincere e dare continuità ai risultati ottenuti finora, per lanciare la sfida alla Juventus in vista del derby di sabato. Dopo il pareggio contro la Lazio e le vittorie su Sassuolo e Salernitana, invece, i granata si sono dovuti accontentare del pari a Venezia. Nel primo tempo della gara al Penzo è il Torino a gestire il gioco, ma sono i veneti a rendersi più pericolosi, con Okereke che manda di testa il pallone poco sopra la traversa e Johnsen che segna al 24’, ma in posizione di fuorigioco.

Nella ripresa il Toro prova a farsi subito pericoloso e al 56’, Brekalo raccoglie i frutti di una grande cavalcata sulla fascia di Singo e appoggia la palla in rete su assist dell’esterno. La partita prosegue senza troppi scossoni fino al 78’, quando Djidji abbatte in area Okereke e l’arbitro concede il calcio di rigore alla formazione allenata da Zanetti e espelle per secondo cartellino giallo il granata. A trasformare dagli undici metri è Aramu, cresciuto nel settore giovanile granata.

Venezia-Torino 1-1, tabellino e classifica

Marcatori: 56′ Brekalo, 79′ Aramu

VENEZIA (4-3-3): Maeinpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj (65′ Aramu), Vacca (38′ Ampadu), Busio; Kiyine, Okereke, Johnsen.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo (72′ Vojvoda), Lukic, Pobega (72′ Mandragora), Ansaldi; Linetty (57′ Baselli), Brekalo (78′ Zima); Sanabria

CLASSIFICA : Napoli 18, Milan 16, Inter 14, Fiorentina 12, Roma 12, Atalanta 11

Lazio 11, Empoli 9, Juventus 8, Bologna 8, Torino 8, Udinese 7, Sassuolo 7, Sampdoria 5, Genoa 5, Verona 5, Spezia 4, Venezia 4, Cagliari 2, Salernitana 1