Juventus, l’esito per Morata-Dybala: quando rientrano e cosa cambia

Morata e Dybala si sono sottoposti agli esami strumentali: ecco per quanto tempo dovrà farne a meno la Juventus

La Juventus ha cominciato a dare segnali di ripresa: la vittoria di ieri per 3-2 contro la Sampdoria si aggiunge a quella di qualche giorno fa a La Spezia e riporta i bianconeri in scia. Tra le note positive c’è ovviamente il ritorno al gol di Paulo Dybala, ma poco dopo la ‘Joya’ ha lasciato il campo in lacrime per un altro guaio muscolare. Dalla reazione dell’argentino si pensava al peggio ma dopo gli esami strumentali è arrivato l’esito che fa tirare un sospiro di sollievo a Massimiliano Allegri. Gli esami strumentali hanno, infatti, evidenziato un’elongazione alla coscia sinistra ma nessuna lesione. Notizie confortanti anche per Alvaro Morata che ha lasciato il campo nel finale di partita per un fastidio alla coscia destra.

Juventus, Dybala e Morata torneranno dopo la sosta

L’attaccante spagnolo ha riportato, invece, una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Entrambi, sia Morata che Dybala, salteranno la gara di Champions di mercoledì all’Allianz Stadium contro il Chelsea e la sfida di campionato contro il Torino ma saranno disponibili per dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Allegri affronterà due partite molto complicate della stagione, facendo a meno dei due perni dell’attacco e dovrà puntare su Moise Kean e Kulusevski che fino ad ora hanno avuto meno spazio, con la certezza che ovviamente diventa a tutti gli effetti Federico Chiesa.