Scambio clamoroso della Juventus: ex Napoli nel mirino

La Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey nell’ambito di uno scambio con un ex centrocampista del Napoli: le cifre

La Juventus ha sbagliato parecchi acquisti nelle ultime stagioni, soprattutto a centrocampo. Rabiot e Ramsey, arrivati a parametro zero, percepiscono oltre 7 milioni di euro a stagione e non danno l’apporto giusto alla squadra di Allegri. Insomma, per avviare una campagna acquisti di livello, vanno fatte delle cessioni. E il centrocampista gallese ha estimatori soprattutto in Premier League, dove ha un lungo passato tra le fila dell’Arsenal. La scorsa state si era fatto avanti soprattutto l’Everton.

Juventus, scambio Allan-Ramsey

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, l’Everton vuole Ramsey dopo la partenza di James Rodriguez, in modo tale da avere un grande giocatore che giochi dietro il centravanti nel 4-2-3-1 di Benitez. La trattativa potrebbe entrare nel vivo a gennaio, e la Juventus potrebbe chiedere in cambio Allan. Operazione complicata, visto il passato del brasiliano con il Napoli, ma il mediano brasiliano interessa molto al club bianconero, anche perché porterebbe qualità e quantità. Lo scambio si farebbe sulla base di 25 milioni di euro.