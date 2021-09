La rabbia del big e gli sviluppi sul calciomercato: ansia Inter per il rinnovo

L’Inter non va oltre il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk, ma la partita ha conseguenze anche in ottica calciomercato: il punto

L’Inter e la Champions League, un binomio che nelle ultime stagioni non riesce proprio ad amalgamarsi al meglio. E non è scontato, sia chiaro, ma la ripetitività di certi scenari in casa nerazzurra non può andar giù, non ai tifosi. E ai nerazzurri stessi. Ieri contro lo Shakhtar Donetsk è arrivato uno 0-0 che di amaro in bocca ne lascia tanto. Gli errori sotto porta dei nerazzurri, il braccino corto nell’agguantare tre punti ancor più che d’oro, le prestazioni di alcuni singoli che hanno tradito Simone Inzaghi sono eventi da sottolineare in matita blu e da non ripetere. Che perseverare, almeno in questo, è diabolico.

E mettiamoci dentro anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista è stato, fino a ieri, autore di una stagione praticamente impeccabile. Lotta, corre, dirige e fa correre il pallone dettando i tempi di gioco come pochi in circolazione. Ma ieri raramente è riuscito a entrare in partita: inevitabile la sostituzione nel secondo tempo, con l’ingresso di Hakan Calhanoglu, e Nicolò Barella – ormai sempre più tuttocampista – a fare le sue veci nel ruolo di metodista davanti la difesa. Epic Brozo non la prende bene, o meglio, prende il sopravvento il nervosismo. Un calcio alla bottiglietta e fuori dalla partita. Con un rinnovo che ancora non è arrivato.

Calciomercato Inter, Brozovic e gli scenari per il rinnovo

Un nervosismo, quello di Brozovic, che potrebbe portare a nuovi stravolgimenti sul calciomercato. Il contratto del croato è in scadenza a giugno 2022 e non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo, da tempo nei piani della società nerazzurra. Gli interessamenti per il calciatore non mancano di sicuro. Il Bayern Monaco da tempo è sull’ex Dinamo Zagabria, ma anche le big di Premier League restano interessate. Brozovic ha attualmente un ingaggio da 3,5 milioni di euro e ne vorrebbe almeno 5, quanti ne prende Calhanoglu, per esempio. Uno scenario che ora crea un po’ di preoccupazione all’Inter che teme di perdere uno dei calciatori più importanti in rosa: uno scenario che la dirigenza dovrà scongiurare nelle prossime settimane, blindando il croato.