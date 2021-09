Champions League, Milan-Atletico 1-2: che beffa nel finale! | Tutti i risultati

Si apre la seconda giornata dei gironi di Champions League: l’Atletico Madrid ribalta il Milan nel recupero. Tutti i risultati

La seconda giornata di Champions League regala gol e spettacolo in tutte le partite. Il martedì di coppa vede protagoniste anche due squadre italiane. Nel pomeriggio l’Inter non è andata oltre lo 0-0 in terra ucraina contro lo Shakhtar. In serata, poi, luci accese a ‘San Siro’ per il debutto casalingo del Milan al cospetto dell’Atletico Madrid di Simeone. I rossoneri partono forte, trascinati da un super Leao, che prima sblocca il match su assist di Diaz e poi coglie una clamorosa traversa in rovesciata.

Alla mezzora, però, un’ingenuità di Kessie gli costa il secondo giallo, con il Milan che resta in dieci uomini. L’Atletico Madrid fatica però a creare problemi a Maignan, fino all’ingresso di Griezmann che sposta gli equilibri e nel finale pareggia i conti. In pieno recupero, poi, la beffa: l’arbitro concede un calcio di rigore all’Atletico per un fallo di mano in area di Kalulu. Suarez, dal dischetto, non sbaglia, e punisce i rossoneri. Finisce così 2-1 per l’undici di Simeone. Di seguito il riepilogo e tutti i risultati della serata.

Champions League, tutti i risultati: Milan-Atletico 1-2

Gruppo A

PSG- Manchester City 2-0 (8′ Gueye, 74′ Messi)

Lipsia-Brugge 1-2 (5′ Nkunku, 22′ Vanaken, 41′ Rits)

Classifica: PSG 4, Brugge 4, City 3, Lipsia 0

Gruppo B

Porto-Liverpool 1-5 (18′, 60′ Salah, 45′ Mané, 77′, 81′ Firmino, 74′ Taremi)

Milan-Atletico Madrid 1-2 (20′ Leao, 84′ Griezmann, 97′ Suarez (rig.))

Classifica: Liverpool 6, Atletico Madrid 4, Porto 1, Milan 0

Gruppo C

Ajax-Besiktas 2-0 (17′ Berghuis, 43′ Haller)

Borussia Dortmund-Sporting Lisbona 1-0 (37′ Malen)

Classifica: Ajax 6, Borussia Dortmund 6, Besiktas 0, Sporting Lisbona 0

Gruppo D

Real Madrid-Sheriff 1-2 (25′ Jasurbek, 65′ Benzema (rig), 89′ Thill)

Shakhtar-Inter 0-0

Classifica: Sheriff 6, Real Madrid 3, Inter 1, Shakhtar 1