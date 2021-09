Panchina Barcellona, Koeman in bilico: spunta anche il nome di Mourinho

Secondo i bookmakers, Josè Mourinho, allenatore della Roma, sarebbe uno dei candidati a prendere il posto di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona

Non ha iniziato al meglio questa stagione il Barcellona di Ronald Koeman. Il club blaugrana, alle prese con una brutta crisi economica e con l’addio di Lionel Messi passato al PSG di Mauricio Pochettino, deve ricostruire una nuova dinastia dopo la partenza della Pulce. La numero dieci è finita sulle spalle del giovanissimo Ansu Fati mentre la panchina, per dare un segnale di continuità, è rimasta a Ronald Koeman, leggenda olandese della società catalana. Il tecnico, precedentemente anche ct della nazionale orange, è però molto in bilico dopo gli ultimi risultati non particolarmente esaltante e, in Inghilterra, i bookmakers, riportati da “4-4-2”, si sono sbizzarriti alla ricerca di un sostituto.

Il nome più probabile è quello di Xavi Hernandez. L’ex centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola potrebbe finalmente riabbracciare il pubblico del Camp Nou dopo il suo ritiro. Attenzione però anche a profili di diverso calibro come ad esempio Roberto Martinez, ex commissario tecnico del Belgio, accostato anche all’Inter per il post Antonio Conte.

Calciomercato Barcellona, post Koeman: occhio a Mourinho

Fra gli altri nomi, meno probabili e quotati rispetto a Roberto Martinez e Xavi, spuntano quelli di: Antonio Conte, Andrea Pirlo, Erik Ten Hag e Mikel Arteta. I due italiani, che al termine della scorsa stagione hanno rispettivamente lasciato Inter e Juventus, sembrano al momento delle ipotesi abbastanza remote.

Così come quelle che portano a Thierry Henry e Marcelo Bielsa, ma soprattutto a Josè Mourinho. Indicato dai bookmakers come possibile pretendente, ma con una probabilità davvero molto bassa, ai limiti dell’impossibile, considerando soprattutto il suo lavoro attuale al servizio della Roma della famiglia Friedkin.