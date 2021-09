Juventus, caso de Ligt: “Così chiederà la cessione!”

La Juventus rischia di perdere il big e Allegri deve prendere una decisione: arrivano le dichiarazioni sul futuro

Dopo un inizio più che complicato, la Juventus sta provando a rialzarsi in maniera definitiva per provare a vivere una stagione importanti. I bianconeri hanno ottenuto due successi consecutivi in Serie A e ora cercheranno di fare la voce grossa anche in Champions League nella sfida di questa sera contro il Chelsea.

Intanto bisogna anche capire la situazione di Matthijs de Ligt, che nelle gare importanti non sembra essere un titolarissimo. Il difensore olandese è spesso scavalcato da Bonucci e Chiellini e sembra essere dietro di loro nelle gerarchie. Entro la prossima estate potrebbe essere necessario un cambio di marcia per non avere sorprese.

Calciomercato Juventus, pericolo de Ligt: “Deve giocare altrimenti chiederà la cessione”

Roberto Pruzzo, ex calciatore e ora opinionista, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Radio’ della situazione dell’olandese. Ecco le sue dichiarazioni: “Fossi in Allegri mi metterei a 5 dietro per far giocare de Ligt, altrimenti tra poco tempo chiederà la cessione e così la Juve perderebbe un grande giocatore per i prossimi 10 anni. Ormai de Ligt è diventato un caso”.

Il difensore olandese ha sicuramente tanto mercato e in caso di cessione potrebbe farsi avanti soprattutto il Chelsea.