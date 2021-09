Un club di Premier piomba sul centrocampista: la richiesta della Juventus

Il West Ham sarebbe molto interessato a ingaggiare il giocatore per sostituire Declan Rice, che saluterà gli Hammers in estate

Il centrocampo della Juventus, è ancora un reparto incompleto e composto da giocatori simili e che poco si integrano tra loro. Questa è l’impressione che si può ricavare dall’avvio di stagione dei bianconeri, che sembra confermare gli scetticismi già presenti lo scorso anno, nonostante l’acquisto di Locatelli. Rabiot, Bentancur e lo stesso ex neroverde, pur con valori e caratteristiche diverse, occupano le stesse zone di campo e non hanno nella mobilità la loro caratteristica principale. L’unico ad avere nel dna gli inserimenti è Weston McKennie, lo scorso anno andato in gol in 6 occasioni. Proprio lo statunitense è finito nel mirino del West Ham.

Il West Ham mette McKennie nel mirino | La richiesta della Juventus

I londinesi, come riporta Football Insider, sarebbero interessati al 23enne per la prossima sessione estiva di calciomercato. Gli Hammers, infatti, dovranno fare i conti con la partenza del giovane Declan Rice, che ha rifiutato diverse proposte di rinnovo del contratto ed è destinato a una big della Premier League. Il West Ham dovrebbe ricavare 90 milioni di sterline dalla sua cessione.

Parte del ricavato vorrebbero investirla per acquistare McKennie, che in caso la trattativa andasse in porto tornerebbe ad agire da mediano davanti alla difesa come ai tempi dello Schalke 04. I dirigenti del club inglese, sarebbero intenzionati a inserire una contropartita tecnica per abbassare il costo del cartellino dello statunitense, che la Juventus valuta almeno 40 milioni di euro. A Torino, però, non sarebbero interessati a questa opzione e chiedono il pagamento della somma richiesta per intero.