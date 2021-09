Rinnovo per il top player, atteso l’annuncio: Juve fuori dai giochi

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori di assoluto valore: rinnovo vicino per il top player

La Juventus continua ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato per monitorare la situazione dei top player. La stessa dirigenza bianconera è sempre sulle tracce di giovani attaccanti, che sono già all’altezza della situazione delle big d’Italia e d’Europa. Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre molto incerto con lo stesso patron della Fiorentina, Commisso, che vorrebbe pensare al rinnovo.

Calciomercato Juventus, Vlahovic verso il rinnovo

Come svelato dall’edizione odierna de “La Nazione” l’offerta della Fiorentina per il prolungamento contrattuale per l’attaccante serbo si aggira intorno ai 4 milioni di euro netti fino al 2025, più 2,5 ai procuratori. Le richieste del suo entourage sono differenti con i 5,5 all’anno più le commissioni a 4 milioni di euro.

Ora bisogna capire se ci sarà o meno un accordo tra le parti con la Juventus che resta sempre molto interessata al classe 2000. Già in estate Vlahovic è stato vicinissimo alla cessione, ma alla fine la Fiorentina è riuscita a trattenerlo. Lo stesso serbo ha svelato ai microfoni di Dazn di essere innamorato del lavoro di Italiano e così ha deciso senza se e senza ma.

Il suo futuro potrebbe essere anche altrove, ma il patron Commisso proverà in tutti i modi di fargli firmare il rinnovo contrattuale. La Juventus resta spettatrice interessata.