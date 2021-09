Addio alla Serie A, il top player ha scelto già la Premier League

Sarà addio alla Serie A, il top player andrà via: ha deciso già il suo futuro in Premier League, i dettagli

Agnelli © Getty Images

Saranno mesi intensi in casa Milan per quanto riguarda il futuro del centrocampista ivoriano, Franck Kessie. Come svelato dal portale ’90min’ il giocatore avrebbe rifiutato l’ultima offerta di rinnovo della società rossonera visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021. La dirigenza milanese dovrà conoscere la sua decisione nelle prossime settimane per risolvere una volta per tutte la situazione.

LEGGI ANCHE>>>Scambio clamoroso della Juventus: ex Napoli nel mirino

Calciomercato Milan, addio Kessie: assalto della Premier

L’ex centrocampista dell’Atalanta, cresciuto nel settore giovanile degli orobici prima di imporsi in Prima squadra, potrebbe andare via scegliendo la Premier League come sua nuova destinazione. Niente rinnovo, ma neanche ‘tradimento’ con Juventus e Inter, società accostate al calciatore.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, l’esito per Morata-Dybala: quando rientrano e cosa cambia

Sulle sue tracce ci sarebbero anche altre big d’Europa, come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Saranno settimane intense per conoscere la sua scelta ufficiale in vista della prossima stagione. Kessie potrebbe cambiare drasticamente aria per provare una nuova esperienza entusiasmante nella sua carriera.

Il Milan ci ha provato in tutti i modi per trattenerlo, ma non ci sarebbe un accordo sul prolungamento contrattuale dell’ivoriano, sempre più vicino all’addio ai rossoneri.