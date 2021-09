Il top club si defila dalla corsa al difensore: buone notizie per la Juventus

La Juventus è pronta a inserirsi nella corsa al difensore in scadenza con il club. Il Bayern Monaco, invece, si defila

Lo stentato avvio di stagione della Juventus, che sta provando a rimettersi in carreggiata con le due vittorie contro Spezia e Sampdoria, è anche figlio di troppe incertezze difensive. I bianconeri, per sistemare la retroguardia, che vede ancora negli ‘anziani’ Bonucci e Chiellini i suoi protagonisti principali, è intenzionata a intervenire sul calciomercato. I dirigenti, spinti anche dall’incertezza legata al futuro di de Ligt, che non appare più un pilastro del progetto, starebbero preparando un colpaccio a parametro zero. Antonio Rudiger, infatti, non è intenzionato a rinnovare con il Chelsea il suo contratto in scadenza nel 2022 e fa gola ai migliori club d’Europa.

Il Bayern si defila dalla corsa a Rudiger, le parole di Salihamidzic

Una delle squadre individuate tra le candidate più papabili a prendere il centrale tedesco sembra il Bayern Monaco. I bavaresi, però, stando alle dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo Hasan Salihamidzic a DAZN, si satrebbero defilando dalla corsa al 28enne.

“Abbiamo tanti difensori centrali. Ci siamo rafforzati e abbiamo preso un top come Dayot Upamecano, senza considerare che ci sono anche Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou e Benjamin Pavard che possono giocare come centrali”, ha detto ‘Brazzo’, smentendo le voci di un interessamento del Bayern per Rudiger.