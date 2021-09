Allegri, rischio flop: la Juventus pensa ancora a Zidane

La Juventus potrebbe nuovamente fare flop con la scelta dell’allenatore e ripensa a Zidane per sostituire Allegri

Il rendimento di Massimiliano Allegri sta lasciando molto a desiderare in quest’inizio di stagione. La Juventus ha conquistato solo due vittorie in Serie A, contro Spezia e Sampdoria entrambe per 3-2. La vetta è lontana e domani ci sarà la partita con il Chelsea, campione d’Europa in carica, senza Dybala e Morata infortunati. Insomma, non sembra esserci pace per Allegri in questo suo secondo ciclo. E l’ingaggio da 9 milioni di euro a stagione fa storcere il naso ai tifosi, visto che sembra che i bianconeri non riescano più a tornare sui soliti livelli.

Anche la Juventus su Zidane

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, ci sono tre club che monitorano Zinedine Zidane come nuovo allenatore e tra questi c’è la Juventus. E’ da sempre il pupillo di Andrea Agnelli per la panchina bianconera e visto l’avvio pessimo di Allegri potrebbe tornare in voga per il futuro, a maggior ragione se il tecnico toscano dovesse fare flop. ‘Zizou‘ è attualmente senza panchina dopo l’esperienza al Real Madrid e anche Manchester United e PSG sono interessate. Hanno svolto una campagna acquisti clamorosa, ma Solskjaer e Pochettino per il momento stanno deludendo.