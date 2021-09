Calciomercato Inter, Spalletti scatenato: li porta via a zero!

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha messo nel mirino Matias Vecino ed Ivan Perisic, entrambi dell’Inter ed entrambi in scadenza di contratto nel 2022: le ultime di calciomercato

E’ iniziata alla grande la stagione del Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro, ritornato in panchina dopo due anni di inattività in seguito all’addio all’Inter della famiglia Zhang, ha collezionato finora nelle prime cinque gare del campionato italiano di Serie A, cinque vittorie e si trova in testa alla classifica con, alle spalle, proprio la Beneamata, ora guidata dall’ex allenatore della Lazio Simone Inzaghi ed il Milan di Stefano Pioli. Il Napoli, che ha condotto una sessione di calciomercato all’insegna del contenere le spese, si sta dimostrando come una delle maggiori forze del nostro campionato.

In maglia azzurra è arrivato soltanto Frank Zambo Anguissa, mediano dal Fulham, che però sta già facendo la differenza. Inoltre, in vista anche delle prossime finestra dei trasferimenti, il Napoli potrebbe continuare a cercare colpi low cost, magari parametro zero, dalle big del nostro calcio, una su tutte, proprio l’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Napoli, occhi in casa Inter | Arrivano a zero

Luciano Spalletti potrebbe provare a prendere a zero due giocatori in scadenza di contratto con la maglia dell’Inter, sua ex squadra. Stiamo parlando di Matias Vecino ed Ivan Perisic. Il primo non sembra vicino al rinnovo con la Beneamata ed è da tempo un pallino del Napoli di Cristiano Giuntoli. Il secondo invece, pupillo proprio di Spalletti, si sta confermando come uno dei migliori esterni del nostro campionato.

Entrambi i giocatori non percepiscono stipendi particolarmente bassi, in particolare Perisic il cui ingaggio è decisamente alto, ma la possibilità di prenderli a zero potrebbe ampliare il margine in sede di offerta al giocatore.