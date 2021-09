La risposta di Dazn ai disservizi: annuncio UFFICIALE

Dazn si scusa con i suoi utenti per i disservizi avuti in questo inizio di Serie A e rilascia un rimborso alle vittime: annuncio ufficiale

Ancora disservizi per Dazn durante la messa in onda delle partite di Serie A. Il servizio di streaming online è stato nuovamente insufficiente nella 5a giornata, in particolare nel corso dei match delle 18:30 di giovedì 23 settembre. Le tante critiche ricevuta, hanno spinto il colosso inglese a scusarsi con i propri utenti e garantire loro un mese di visione gratuita.

Di seguito il comunicato: “In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18:30 del 23 settembre – si legge sul sito ufficiale -, DAZN conferma che tutti i clienti impattati, ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da DAZN, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito. Ribadiamo, inoltre, che prosegue il dialogo ed il confronto con la Lega Serie A in un immutato clima di collaborazione e trasparenza”.