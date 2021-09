Anche oggi Dazn non funziona. Problemi di funzionamento e messaggi di errore in lingue straniere. Ira degli utenti sui social.

Dazn non funziona ancora. Problemi anche oggi, in occasione delle due partite valide per la quinta giornata del campionato di Serie A. In particolar modo, gli utenti hanno registrato i soliti problemi nel visualizzare le partite Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, iniziate alle 18.30.

LEGGI ANCHE >> Marchisio scatenato: “Senza voglia” | Che stoccata a Bonucci e Chiellini

“Al momento c’è un problema nell’aprire DAZN. Prova a riaprire l’applicazione o il browser più tardi” si legge nel messaggio apparso a molti utenti sulla piattaforma, che oggi trasmette in esclusiva la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Napoli mentre quella tra Torino e Lazio è visibile anche su Sky Sport.

Dazn non funziona, ira social degli utenti

Tanti gli utenti che in questi minuti segnalano gli ennesimi disservizi da parte di Dazn. Molto hanno anche fatto i conti con messaggi di errore pubblicati in altre lingue. E su Twitter si è scatenata una vera e propria bufera tra chi scrive “vergogna” e chi parla di “terno al lotto” per assicurarsi, di volta in volta, la possibilità di vedere la partita.

La cosa imbarazzante è che #DAZN abbia dato sempre colpa alle infrastrutture del Paese. Ma in streaming funziona praticamente tutto, tranne il loro sito. 😅 pic.twitter.com/0wGzYoMq6u — Aridatece Conte – Fan (@aridatececonte) September 23, 2021