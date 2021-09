Allarme Milan, ci prova il Barcellona: doppia proposta di scambio

Grande impatto su questa stagione per Rafael Leao che sta assumendo un ruolo sempre più importante alla corte di Pioli. Dall’estero potrebbe tornare alla carica il Barcellona

Il Milan ha iniziato col piede giusto la stagione. La truppa di Pioli nel segno della continuità e della crescita di un gruppo già consolidato punta ai massimi traguardi in questa annata di Serie A. Tra i calciatori più decisivi, in un momento complicato dal punto di vista fisico per alcuni big come Ibrahimovic e Giroud, c’è sicuramente Rafael Leao. L’attaccante portoghese si sta lasciando alle spalle l’etichetta di calciatore incompleto per proseguire al meglio nel proprio percorso di maturazione. Il numero 17 di Pioli sta infatti maturando sotto ogni punto di vista, divenendo una scheggia impazzita nella fase offensiva del Milan abile a scardinare le difese avversarie. Caratteristiche queste che potrebbero attirare nelle prossime sessioni di calciomercato anche l’occhio attento di alcune big europee.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> La sfida tra Juventus e Inter infiamma il mercato: l’Atalanta vuole l’asta!

LEGGI ANCHE >>> Mal di pancia Donnarumma, Juventus in agguato: ora cambia tutto

Calciomercato Milan, Leao grande impatto: il Barcellona ci prova con due proposte di scambio

Su tutte a Leao potrebbe pensarci il Barcellona, che al contrario ha iniziato male e ha enormi difficoltà offensive proprio nel creare pericoli. Il portoghese potrebbe essere la mina vagante giusta nell’eventuale attacco blaugrana che ha registrato non poche difficoltà a digerire l’addio di Leo Messi. Con Ansu Fati e Dembele ancora fuori, Aguero ai box e Coutinho ben lontano dal calciatore che fu, il Barça necessita di freschezza e fantasia nell’ultima porzione di campo.

LEGGI ANCHE >>> Addio Ibrahimovic già a gennaio: il Milan ha scelto il sostituto

LEGGI ANCHE >>> Nuovo caso e l’Inter si allontana: ci provano Milan e Juventus

Per queste ragioni i catalani potrebbero mettere sul piatto uno scambio per Rafa Leao proprio con l’ex interista Philippe Coutinho, che non è entrato nei meccanismi del Barcellona attuale e spera di tornare quanto prima ai livelli di Monaco di Baviera. Resta il problema dell’ingaggio del brasiliano per il quale servirebbe un aiuto dai catalani. Il Barça per questa ragione offrirebbe uno scambio a scelta tra l’ex nerazzurro e Riqui Puig, giovane centrocampista spagnolo che però non scalderebbe il cuore della dirigenza milanista in un affare con Leao. Il Milan resta quindi titubante sulla questione e rispedirebbe tutto al mittente.