McKennie in bilico alla Juventus: clamorosa destinazione in Serie A!

McKennie cedibile per la Juventus e sempre in bilico: destinazione a sorpresa in Serie A. Ecco tutte le cifre e i dettagli

“Sono passati troppi anni dall’ultimo scudetto. Vogliamo lavorare per tornare a quegli anni di gloria. Ci vuole tempo per avere tutte le carte in regola e riportare il Genoa nella parte alta della classifica, ma siamo ambiziosi. Vogliamo fare del Genoa un club di successo, non possiamo permetterci che non lo sia”. A ‘Il Secolo XIX’, i nuovi proprietari del Genoa, a capo del fondo americano 777 Partners, fanno sognare i tifosi della squadra ligure. L’obiettivo degli statunitensi sembra dunque essere quello di riportare i rossoblù ai vertici del campionato italiano, e per fare ciò dovranno necessariamente passare dal calciomercato e da importanti investimenti. La nuova società potrebbe così pensare subito ad un importante colpo ad effetto in Serie A: ecco tutte le cifre e i dettagli. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Mal di pancia Donnarumma, Juventus in agguato: ora cambia tutto

LEGGI ANCHE >>> Juventus, tutti contro Allegri: striscione provocatorio

Calciomercato Juventus, il Genoa americano può sognare McKennie: tutti i dettagli

Una possibile suggestione per il nuovo fondo americano potrebbe essere proprio uno statunitense. Si tratta di Weston McKennie della Juventus. Il classe 1998 ha perso posizioni nelle gerarchie del centrocampo con l’arrivo di Massimiliano Allegri, ed è considerato cedibile dal club bianconero. Già in estate si è infatti parlato a lungo del suo possibile addio, rumors e indiscrezioni destinate a continuare almeno fino al calciomercato invernale. Per restare sempre aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Il Chelsea anticipa tutti: super offerta e addio Juventus

LEGGI ANCHE >>> I numeri indirizzano il calciomercato della Juventus: nuovo assalto al bomber!

Tuttavia, McKennie è valutato almeno 30 milioni di euro dalla Juventus e percepisce un importante ingaggio da circa 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2025. Il nuovo fondo americano a capo del Genoa è insomma avvisato: servirà un importante investimento per regalare il bianconero alla piazza rossoblù.