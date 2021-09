Bocciato ancora una volta da Allegri, idea scambio nella Capitale

Ancora una bocciatura da parte di Massimiliano Allegri: non brilla più come un tempo, può partire: la suggestione

La Juventus è tornata a vincere in Serie A con il 2-3 collezionato sul campo dello Spezia. Una prestazione sempre complicata per i bianconeri che erano passati anche in svantaggio a causa delle reti di Gyasi e Antiste. Massimiliano Allegri ha effettuato anche un doppio cambio all’intervallo con Bentancur e De Sciglio che sono stati mandati in panchina dopo i primi 45 minuti. Ancora una volta è arrivata la bocciatura per il centrocampista uruguaiano che non riesce più a brillare come un tempo, per esempio come sotto la gestione Sarri.

Calciomercato Juventus, Bentancur bocciato: la suggestione

Con l’attuale allenatore della Lazio, Bentancur aveva dato il meglio di sè e così potrebbe nascere un’idea suggestiva con lo scambio nella Capitale con il talentuoso giocatore spagnolo, Luis Alberto. Finora anche per lui non sono arrivate tante soddisfazioni personali: con Sarri è più lontano dalla porta.

Lo stesso giocatore uruguaiano sarebbe entusiasta per lavorare nuovamente con l’allenatore della Lazio dopo l’ottima stagione collezionata sotto la sua gestione. I prossimi mesi saranno decisivi per capire l’andamento delle loro prestazioni: al momento si tratta soltanto di idee suggestive.

La Juventus ora è focalizzata soprattutto per collezionare punti decisivi in Serie A dopo un inizio stagionale non all’altezza.