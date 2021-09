Non solo Pirlo e Conte: nome a sorpresa per la panchina del Barcellona

Andrea Pirlo ed Antonio Conte sono stati accostati alla prestigiosa panchina del Barcellona: spunta il nome a sorpresa

Novità importanti in casa Barcellona con la panchina di Koeman sempre in bilico. Lo stesso allenatore olandese si è presentato in conferenza stampa leggendo soltanto un comunicato stampa per poi andare via. Così per la successione sono stati accostati anche due allenatori italiani, come Antonio Conte e Andrea Pirlo, ma nelle ultime ore è spuntat fuori un profilo a sorpresa per la panchina blaugrana.

Barcellona, anche Henry nel mirino dei blaugrana

Come svelato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo”, anche Thierry Henry sarebbe un candidato per il post Koeman. L’ex attaccante di Arsenal e Barcellona è attualmente il collaboratore tecnico di Roberto Martinez con la Nazionale belga dopo le esperienze non troppo positive alla guida di Monaco e Montreal.

Ora in casa Barcellona tutto può succedere. Nell’ultima sfida di campionato è arrivato soltanto un pari contro il Granada: Koeman dovrà trovare subito la quadratura del cerchio per tornare a sorridere. Non sarà facile dopo l’addio di Messi: la Pulce faceva sembrare tutto così molto facile anche in periodi negativi. E proprio su questo punto ha posto l’attenzione lo stesso allenatore olandese.

Il suo futuro resta in bilico: con un altro passo falso la dirigenza catalana potrebbe pensare ad un cambio in panchina.