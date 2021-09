Calciomercato Juventus, scambio in Premier per il centrocampista!

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, vuole un centrocampista fisico come Granit Xhaka: occhio allo scambio con Weston McKennie. Le ultime di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è ancora senza vittorie nel campionato italiano di Serie A dopo quattro giornate. Nella prima c’è stato il pareggio ad Udine, successivamente la sconfitta interna contro l’Empoli e il tonfo al Maradona di Napoli contro gli azzurri di Luciano Spalletti. Nella serata di ieri è arrivato poi il poker di risultati non esaltanti per la Vecchia Signora con il pareggio interno contro il Milan di Stefano Pioli. Alla rete di Alvaro Morata, i rossoneri hanno risposto con il colpo di testa di Ante Rebic che ha condannato la Juventus a restare ad appena due punti in quattro giornate di Serie A.

Non è la Juventus che ci aspettavamo in questo inizio di campionato e molto potrebbe dipendere anche dalle operazioni in sede di calciomercato della Vecchia Signora. Durante la finestra dei trasferimenti estiva sono arrivati Manuel Locatelli e Kaio Jorge, ma Allegri vorrebbe anche un altro centrocampista in grado di fare tanta legna sia in costruzione che in interdizione.

Calciomercato Juventus, obiettivo a centrocampo | Occhio allo scambio

Il nome giusto per il centrocampo della Juventus potrebbe essere quello di Granit Xhaka, mediano dell’Arsenal di Mikel Arteta. Il giocatore svizzero, accostato con insistenza alla Roma di Josè Mourinho nelle ultime settimane, potrebbe essere il profilo giusto per la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri a gennaio.

Sul piatto, la Juventus potrebbe mettere il profilo di Weston McKennie. Max Allegri non sembra essere un grande estimatore del centrocampista americano che potrebbe essere la giusta pedina di scambio dei bianconeri per arrivare, nella finestra di calciomercato invernale, a Granit Xhaka.