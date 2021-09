Juventus in crisi, Allegri al centro delle critiche: stoccata in TV

Fermata sull’1-1 la Juventus dal Milan, i bianconeri cercano ancora la prima vittoria: Allegri al centro delle critiche

Un inizio di campionato da incubo per la Juventus dell’Allegri 2.0. Infatti i bianconeri in quattro giornate hanno solamente raccolto due punti, e sono ancora alla ricerca della prima vittoria, escludendo quella arrivata in Champions League contro il Malmo. Ovviamente al centro delle critiche non può che esserci il tecnico Massimiliano Allegri.

Ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ il giornalista Nicola Gallo attacca la Juventus e la sua gestione affermando: “La Juventus ieri è mancata, soprattutto il secondo tempo è stato brutto. La paura è che questa squadra abbia poco carisma per tirarsi fuori dai guai. Alla vigilia della partita, Allegri mi è sembrato un po’ confuso per la prima volta. Ha due leader in tutta la rosa, Bonucci e Chiellini. Dalla cintola in su c’è pochissima personalità, manca uno come Tevez che trascina tutti”.