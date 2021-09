Problemi per il rinnovo: la Juventus mira il grande colpo nel Barcellona

Il rinnovo di contratto non è così scontato come sembra. La Juventus osserva la situazione nel Barcellona, tentando il colpo

La Juventus si muove con attenzione sul calciomercato, monitorando i possibili colpi di alto livello che potrebbero diventare accessibili nei prossimi mesi. Il Barcellona non sta vivendo un momento di forma particolarmente positivo, in campo in società. I blaugrana, dopo l’addio di Lionel Messi, puntano tanto su Ansu Fati. Il nuovo numero dieci ha raccolto un’eredità pesantissima, ma anche un’investitura chiara da parte del club della Catalogna.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter piomba su Kessie: il piano per soffiarlo a Milan e Juventus

In Spagna, però, si continua a parlare del rinnovo del gioiello classe 2002. Il suo contratto scadrà ufficialmente a giugno 2022, ma non manca una clausola nell’attuale accordo. La prima sezione prevede un diritto unilaterale di prolungare per due stagioni, in favore del Barcellona ovviamente. La seconda sezione prevede che il Barcellona debba pagare al giocatore la cifra di 55.500 euro per il riconoscimento di tale diritto unilaterale, ​​entro e non oltre il 31 ottobre 2020. Anche se poi l’estensione non dovesse concretizzarsi. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, questa cifra sarebbe già stata pagata, eppure il rinnovo potrebbe complicarsi o comunque resta in sospeso. Jorge Mendes potrebbe aggrapparsi, infatti, al regolamento UEFA che vieta il rinnovo ai minorenni. I blaugrana aderiscono alle leggi spagnole, che prevedono questo tipo di contratto. Insomma, il Barcellona è tranquillo, ma la partita resta aperta.

LEGGI ANCHE >>> Assalto a de Ligt dalla Premier: la Juventus chiede lo scambio e non solo

La Juventus monitora la situazione di Ansu Fati: il punto

E, di certo, le squadre interessate al super talento del Barcellona non mancano. Tra queste anche la Juventus. I bianconeri restano alla finestra, con la chiara intenzione di affondare il colpo, nel caso in cui si presentasse l’occasione giusta. Ansu Fati rappresenta quel profilo di calciatore perfetto per i bianconeri, che proseguono la loro rivoluzione verde, puntando i migliori talenti in Europa. Darebbe, inoltre, quell’estro e quella qualità che spesso stanno mancando ai bianconeri negli ultimi trenta metri. Ansu Fati e la questione rinnovo: la Juventus monitora la situazione e sogna il talento.