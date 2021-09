Colpo Sterling e via libera per la Juventus: affare a zero

La Juventus si prepara per il calciomercato e studia un nuovo colpo per l’attacco: assalto all’esterno, via a zero grazie a Sterling

È stato un inizio di stagione particolare per la Juventus, che ha collezionato appena un punto nelle prime tre giornate di Serie A e ora vuole rialzarsi a cominciare dalla gara di questa sera contro il Milan. Serve sicuramente una vittoria per ridare morale e consapevolezza a una squadra in difficoltà, che probabilmente necessita di rinforzi nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Problemi per il rinnovo: la Juventus mira il grande colpo nel Barcellona

La società lo sa e per questo sta analizzando le varie mosse da fare per il futuro e cerca anche di sfruttare eventuali occasioni dalle big per provare a rinforzare l’attacco dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Grazie al futuro di Sterling potrebbe anche sbloccarsi l’affare Dembele con il Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Assalto a de Ligt dalla Premier: la Juventus chiede lo scambio e non solo

Calciomercato Juventus, Sterling ‘libera’ Dembele: Cherubini pronto all’assalto

Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, il club ‘Blaugrana’ starebbe lavorando per un colpaccio per la sessione invernale di calciomercato: a gennaio infatti potrebbe arrivare Sterling dal Manchester City in maniera gratuita. Il Barcellona sarebbe così costretto a liberarsi di un esterno e potrebbe abbandonare in maniera definitiva i discorsi per il rinnovo con Ousmane Dembele, che ha il contratto in scadenza a giugno ed è seguito anche dalla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Benitez lo vuole a gennaio: Milan e Juventus beffate

I bianconeri dunque osservano la situazione Sterling che può portare all’assist per l’addio di Dembele dal Barcellona a parametro zero.