Calciomercato Inter, Calhanoglu può dire addio già in estate!

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, in attesa della trasferta di Firenze, non sta finora convincendo con la maglia nerazzurra: le ultime di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria del campionato italiano di Serie A sotto la guida tecnica di Antonio Conte, ha iniziato con un buon rendimento la nuova stagione. I nerazzurri hanno al momento 10 punti in campionato, dove c’è stato soltanto il pareggio esterno in casa della Sampdoria, mentre in Champions League, nonostante una grande prestazione, hanno perso allo scadere contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, storico ex allenatore del Milan. Nella sfida di San Siro contro i Blancos, uno dei protagonisti in negativo è stato senza dubbio Hakan Calhanoglu.

Il giocatore turco, arrivato a parametro zero dal club rossonero con il quale era in scadenza di contratto, dopo un inizio scintillante segnato dalla rete e l’assist realizzati contro il Genoa di Ballardini, è notevolmente calato dal punto di vista delle prestazioni inallenando partite decisamente opache. Dalla trasferta di Verona alla sconfitta interna contro il Real Madrid, passando per il gol pesante, divorato, in casa della Sampdoria di Roberto D’Aversa.

Calciomercato Inter, Calhanoglu delude | Possibile addio

Hakan Calhanoglu, che percepisce uno stipendio annuale di circa 5 milioni di euro a stagione con l’Inter, è a caccia quindi di riscatto dopo qualche prestazione non particolarmente esaltante. Il giocatore turco, che stasera dovrebbe tornare titolare contro la Fiorentina, a Firenze ha sempre reso al meglio, basti pensare alle tre reti messe a segno al Franchi nella sua esperienza italiana finora.

In caso contrario, l’Inter, in vista della prossima estate di calciomercato, potrebbe anche riflettere su un’eventuale cessione di Calhanoglu che, essendo arrivato a parametro zero, garantirebbe una sicura plusvalenza per la Beneamata.