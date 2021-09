Pirlo può tornare subito: ad un passo l’esonero del big

Andrea Pirlo non vede l’ora di essere nuovamente protagonista alla guida di una big: può tornare subito, l’esonero è più vicino

Andrea Pirlo potrebbe tornare a sorridere a breve. Dopo l’esonero alla Juventus, l’allenatore bresciano sarebbe pronto per una nuova avventura entusiasmante per la sua carriera da tecnico. L’ex centrocampista della Nazionale italiana si sta godendo ancora le vacanze per poi essere pronto per una nuova esperienza da allenatore.

Barcellona, Koeman esonero in vista: c’è il favorito

Il Barcellona non va oltre l’1-1 contro il Granada: soltanto nei minuti finali è arrivato il pari della compagine blaugrana. Come svelato dalla trasmissione celebre spagnola, El Chiringuito, Koeman sarebbe ad un passo dall’esonero. La dirigenza del club catalano ha già optato per l’addio dell’allenatore olandese. L’ufficialità dovrebbe arrivare soltanto quando ci sarà l’ok del suo sostituto.

La stessa trasmissione spagnola ha svelato che il preferito del presidente Laporta resta Andrea Pirlo senza dimenticare la pista che porta a Xavi. Così l’allenatore bresciano potrebbe sbarcare in Spagna nelle prossime ore alla guida del Barcellona. Dopo le numerose critiche ricevute sulla panchina della Juventus, per lui ci sarebbe subito un’occasione per riscattarsi velocemente.