Rebic chiama il connazionale: Milan pronto a ‘vendicarsi’ dell’Inter

Il Milan studia il colpo a zero per giugno. Dirigenti pronti a soffiare il croato all’Inter

Il Milan, in estate, ha visto andare via a parametro zero due pedine fondamentali della rosa. Donnarumma, approdato al Paris Saint-Germain e Calhanoglu, che ha firmato per i cugini e rivali dell‘Inter. I dirigenti rossoneri, oltre a voler evitare che si verifichino altri casi simili, starebbero pensando di restituire il colpo ai nerazzurri. Il calciatore nel mirino è Ivan Perisic, che ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Il croato è connazionale di Ante Rebic, che lo avrebbe contattato per chiedergli di raggiungerlo la prossima estate alla corte di Pioli.

Perisic a zero: il Milan sogna la ‘vendetta’ per Calha

Il rinnovo di Perisic con l’Inter sembra sempre più distante e anche la collocazione tattica del classe 1989 negli schemi di Simone Inzaghi è un pò una forzatura. Il croato, infatti, non è un esterno da centrocampo a cinque di un 3-5-2, dove gioca adattato, ma più un’ala da 4-3-3.

Oppure da 4-2-3-1, che è l’assetto preferito da Pioli e che potrebbe esaltare di nuovo le caratteristiche di Perisic. Le possibilità che Paolo Maldini, nella sessione estiva di calciomercato, possa strappare il si a Perisic e quindi farlo firmare a zero, sembrano molto concrete.