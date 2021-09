L’inizio choc di Allegri: “Ha sbagliato tutto, cos’ha fatto in due anni?”

La Juventus in queste prime giornate sta pagando gli errori di Allegri, finito nel mirino delle critiche dopo i cambi col Milan

Partenza drammatica della Juventus in campionato, con soli due punti conquistati in quattro partite. Contro il Milan la vittoria è sfumata nel quarto d’ora finale e Massimiliano Allegri, che doveva rialzare le sorti della squadra, ha ricevuto diverse critiche. La gestione della gara non è piaciuta a parecchi addetti ai lavori. Intanto Luciano Moggi, ex dg della Juve, sulle colonne di ‘Libero‘ ha avuto diverse cose da dire all’allenatore bianconero: “Primo tempo alla grande, ma il Milan in svantaggio ha preso il comando riuscendo pure a pareggiare. Bisogna chiedersi perché Dybala, Morata, Chiellini e Cuadrado nel secondo tempo siano stati tolti“.

Juventus, frecciate di Moggi e Adani ad Allegri

Continua Moggi sulle colonne di ‘Libero‘: “Era scontato che il Milan avesse avuto più libertà e meno paura di offendere avendo davanti Kean invece di Morata, con Chiesa in panchina. Non dovendo più marcare Dybala, il migliore dei suoi, o cercare Cuadrado che non dava punti di riferimento. Il sospetto è che non sia stato un calo della Juventus, ma di aver tolto troppa qualità dal campo“. Insomma, per Moggi gli errori sono tutti di Allegri che avrebbe completamente sbagliato i cambi.

Di Allegri ha parlato anche Lele Adani: “Ha detto di aver sbagliato i cambi, la risposta doveva essere ‘Come a Udine e a Napoli?’. A Chiesa ha detto stai attento a Hernandez, non di attaccarlo. La Juve come risultati è dietro alla Salernitana. Allegri non deve dire di aver sbagliato i cambi, deve dire che non hanno ascoltato le sue richieste. Cos’ha fatto in due anni? La parola gestore non esiste più, l’allenatore deve allenare“.