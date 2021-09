CMWEB | Koeman traballa, le ultime su Pirlo al Barcellona

Il ruolo di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona è sempre più in bilico: Andrea Pirlo tra i possibili sostituti ma non solo

Non solo la Juventus a iniziare male la propria stagione nei campionati in europei, ma anche il Barcellona è in piena crisi. I catalani infatti in quattro partite di Liga hanno raccolto due vittorie e due pareggi, tra cui quello di ieri sera contro il Granada raggiunto al novantesimo, oltre alla pesante sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco.

Ovviamente dopo un inizio del genere non può che essere in bilico la posizione di Ronald Koeman sulla panchina blaugrana. Tra i possibili sostituti negli ultimi giorni è stato fatto anche il nome di Andrea Pirlo, che potrebbe sostituire l’olandese. Ma il sogno sarebbe un altro.

Andrea Pirlo e il futuro al Barcellona: le ultime su Koeman e il sogno in panchina

Barcellona in piena crisi, come testimoniato dall’1-1 casalingo di ieri contro il Granada, raggiunto solamente negli ultimi minuti di partita. Traballa così la panchina di Ronald Koeman, e tra i possibili sostituti ci sarebbe anche il nome di Andrea Pirlo.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercatoweb.it, al momento il tecnico olandese sarebbe confermato sulla panchina del Barcellona, ma decisive saranno le prossime due sfide contro Cadice e Levante, dove dovranno arrivare sei punti. In caso contrario, oltre a Pirlo per sostituire Koeman il sogno potrebbe essere l’ex centrocampista Xavi.

