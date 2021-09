Allegri e Dybala tagliano fuori il big: 100 milioni per prenderlo in estate

La Juventus fatica a trovare un’identità tattica, ma Allegri ha una certezza: puntare su Dybala. Uno dei top player bianconeri sembra rimanere indietro nelle gerarchie

Le difficoltà di inizio stagione della Juventus sono evidenti. Due soli punti in campionato, raccolti in quattro gare, e un gioco al momento latitante. Massimiliano Allegri, però, negli ultimi match, sembra aver trovare un undici titolare che possa garantire più equilibrio alla squadra. Un 4-4-2 ‘storto’, come l’ha definito il tecnico livornese, con Dybala e Morata in attacco, Rabiot falso esterno a sinistra e Cuadrado sull’altra fascia del centrocampo. Un assetto, che taglia fuori Federico Chiesa dalla formazione iniziale e che, al massimo, potrebbe esaltarlo da subentrante. Al centro del progetto tattico e societario è tornato Paulo Dybala, che rinnoverà il contratto con la Juve e che il meglio di sè lo garantisce quando può agire da seconda punta.

Big europee alla finestra per Chiesa: servono 100 milioni

Chiesa lo scorso anno era uno degli uomini imprescindibili della squadra e ha mostrato segnali di ulteriore miglioramento a Euro 2020. Non è un giocatore che può accettare di essere lasciato ai margini. Se la situazione dovesse sedimentarsi nel corso dell’anno, potrebbe diventare un’opzione la cessione nella sessione estiva di calciomercato.

I top club europei, ovviamente, guardano con interesse all’evoluzione della vicenda, pronti a scatenare un’asta per l’esterno. La Juventus, però, qualora entrasse nell’ordine di idee di vendere Chiesa, non si siederebbe al tavolo per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro.