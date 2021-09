Milan, colpo alla Bakayoko dalla Liga | Contatti con l’agente

Il Milan studia i primi rinforzi per la prossima stagione: dalla Liga potrebbe arrivare un giocatore alla Bakayoko. Contatti avviati

Il Milan viaggia a ritmi sostenuti in questo avvio di stagione. Mister Stefano Pioli sembra aver già dato un’impronta alla sua squadra, rivoluzionata dal mercato estivo. I 10 punti conquistati nelle prime quattro partite di campionato danno fiducia, anche se resta l’amaro in bocca per la sconfitta all’esordio in Champions contro il Liverpool.

Il tempo per recuperare non manca, la stagione è ancora lunga e per questo potrebbero verificarsi dei movimenti di mercato. Il Milan è a caccia di un centrocampista che possa numericamente rimpiazzare la partenza di Calhanoglu. La ricerca è iniziata e, secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, il mirino sarebbe puntato su William Carvalho.

Classe 1992, il portoghese ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Betis Siviglia, dove però non trova spazio. Il giocatore, in estate, ha rifiutato il Fulham e il Leicester e il suo futuro potrebbe essere in Italia. Un giocatore che per caratteristiche ricorda Bakayoko, poco affidabile però dal punto di vista fisico. Nello scorso campionato 27 presenze e 2 gol in Liga, ora l’ipotesi Milan.

Milan a caccia di un colpo alla Bakayoko

Il portale spagnolo riferisce di contatti già avviati tra il Milan ed il suo agente. Il Betis Siviglia – per 15 milioni di Euro – sarebbe disposto a liberarlo già a gennaio, ma i rossoneri vorrebbero chiudere l’operazione in estate. Ad un anno di scadenza, infatti il cartellino di Carvalho potrebbe essere acquistato per una cifra inferiore, vicina ai 10 milioni. Discorsi tra le parti in corso.