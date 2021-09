Sos difesa per il Barca: si guarda in casa Juventus per il futuro

I problemi difensivi del Barcellona sono emersi anche nella sfida di Champions contro il Bayern. I catalani mettono nel mirino un pilastro della Juventus

Il calciomercato estivo per il Barcellona è stato uno tsunami che ha portato via dalla Catalogna Lionel Messi e Antoine Griezmann. I problemi economici hanno impedito ai blaugrana di rinnovare il contratto al sei volte Pallone d’oro e hanno consentito di tamponare parzialmente la situazione con gli arrivi di Aguero e Depay. Il problema che sta emergendo in maniera più evidente in questo inizio di stagione, però, riguarda più la difesa che l’attacco. Per registrare il reparto, Joan Laporta avrebbe intenzione di comprare la prossima estate un top player del ruolo e tra i profili in cima alla lista ci sarebbe Matthis de Ligt della Juventus.

Il Barca proverà il tutto per tutto per de Ligt in estate

Come riporta fichajes.net, infatti, i blaugrana hanno una doppia necessità, acquistare un leader difensivo in grado di supportare il giovane Eric Garcia e di prendere un giocatore che non sia in là con gli anni, considerata la non più giovane età di Pique.

Il bianconero olandese, è un obiettivo del Barca da tempo, con i blaugrana che hanno perso la corsa al calciatore quando a prelevarlo dall’Ajax fu proprio la Juventus. Ora, però, la situazione potrebbe consentire che il colpo venga finalizzato. De Ligt, infatti, guadagna 12 milioni netti, ma non ha ancora preso per mano la retroguardia bianconera, come ci si aspettava. La Vecchia Signora, dunque, se la stagione non dovesse raccontare di una crescita da questo punto di vista del centrale, potrebbe decidere, in estate, di fare cassa con la sua cessione. L’offerta dei catalani, ovviamente, dovrebbe essere irrinunciabile, altrimenti non se ne farebbe nulla.