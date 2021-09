Il futuro di Haaland preoccupa la Serie A: Dortmund a caccia del sostituto

Erling Haaland, molto probabilmente, lascerà il Dortmund a fine stagione. I tedeschi guardano in Serie A per il sostituto

Sono già due anni che il bomber norvegese domina la scena europea, nonostante abbia solamente 21 anni. Per Haaland, la prossima estate dovrebbe essere quella che lo vedrà approdare in uno dei top club europei e il Borussia Dortmund, che ha inserito nel suo contratto una clausola da 75 milioni di euro, è entrata nell’ordine delle idee che non potrà trattenerlo. La società tedesca, infatti, ha già iniziato a pianificare il futuro immaginando una rosa priva del suo cannoniere di riferimento, che andrà sostituito sul calciomercato. Tra i profili seguiti dal Dortmund, ci sono due calciatori che militano in Serie A.

Lautaro e Belotti nel mirino del Dortmund per il dopo Haaland

Il primo nome sul taccuino dei gialloneri, come riporta la pagina sportiva de la Bild, è quello di Lautaro Martinez. Il calciatore argentino dell’Inter, arrivato alla quarta stagione con i nerazzurri e in scadenza nel 2023, ha però un costo molto elevato, sotto gli 80 milioni di offerta Marotta non si siedererebbe al tavolo, e difficilmente sceglierebbe una squadra che non sia superiore alla Beneamata nelle ambizioni.

Uno degli altri profili seguiti dal Dortmund, è quello di Belotti. Il 27enne ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e potrebbe rappresentare un’alternativa a costo zero, per quanto riguarda il cartellino. Da superare, in questo caso, la concorrenza di Siviglia, Inter e Milan.