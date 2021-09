De Laurentiis apre alla Superlega: “Necessaria, ma sia democratica”

Il presidente del Napoli parla della necessità di creare un nuovo campionato europeo. Una Superlega, con sistema di ingressi democratico

Aurelio De Laurentiis, in un’intervista al Daily Mail, torna a parlare del sistema delle competizioni europee, che, secondo il presidente del Napoli, così com’è non va. Champions League ed Europa League non garantirebbero introiti sufficienti e ci sarebbe bisogno di una svolta. Dopo le polemiche innescate dalla Superlega, progetto nato e morto subito nella culla, il patron azzurro fornisce una sponda per chi ancora vorrebbe provare a far decollare l’iniziativa tanto osteggiata dal presidente della Uefa Aleksander Ceferin.

De Laurentiis: “Progetto per portare 10 miliardi di euro al calcio europeo”

“Per essere competitivo hai bisogno di tanti giocatori di alto livello. Ciò significa che devi spendere di più e il premio in denaro delle competizioni europee non ne tiene conto. Ecco perché i club hanno bisogno di parlare tra loro per creare un torneo più moderno e redditizio per tutti i partecipanti”, ha detto De Laurentiis.

Il presidente del Napoli ha poi aggiunto: “Creiamo un campionato europeo con un sistema d’ingresso democratico, basato su ciò che le squadre ottengono nelle loro competizioni nazionali. Ho esaminato un progetto pronto a portare 10 miliardi di euro al gioco europeo”