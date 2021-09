Attacco a Dybala: “Ingaggio alto, non può fare il capitano”

Dopo la gara di ieri, arrivano nuove critiche per Paulo Dybala che ha responsabilità importanti in questa nuova Juventus

È arrivata una buona vittoria ieri sera per la Juventus, che ha battuto il Malmo per 0-3 in trasferta ottenendo il primo successo di questa nuova stagione. I bianconeri si sono sbloccati e ora proveranno a raggiungere risultati migliori rispetto all’anno scorso, anche se potrebbe pesare l’assenza di Cristiano Ronaldo.

Il fenomeno portoghese non è stato rimpiazzato a dovese ma la società punta molto sui giocatori già presenti in rosa. Il protagonista assoluto ovviamente potrebbe essere Paulo Dybala, che dovrebbe diventare il leader d’attacco per le qualità che ha e questa è probabilmente l’ultima vera occasione per dimostrare di essere un top player.

Calciomercato Juventus, critiche a Dybala: “Non è adatto a fare il capitano, l’ingaggio è anche alto”

Ieri l’argentino ha realizzato un gol su calcio di rigore ma la sua prestazione non è piaciuta a tutti. Il giornalista Fabio Ravezzani, attraverso il suo account Twitter, ha criticato la ‘Joya’ facendo una critica sul suo ruolo. Ecco le sue parole: “Persevero nel sostenere che Dybala non merita più dell’ingaggio che attualmente percepisce. E non mi sembra nemmeno adatto a fare il capitano. E ora sparatemi pure addosso”.

Dybala ha disputato una gara da sei in pagella, ha segnato ma ha anche sbagliato qualche occasione di troppo e per questo probabilmente sono arrivate le critiche nei suoi confronti.