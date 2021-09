Esonero immediato in panchina: vogliono subito Conte

La sconfitta del Manchester United non è proprio andata giù ad alcuni addetti ai lavori: vogliono subito Conte in panchina

Sta facendo molto discutere la sconfitta che il Manchester United ha subito a Berna contro lo Young Boys. Un 2-1 arrivato all’ultimo minuto, che ha fatto sorgere delle perplessità intorno all’operato di Solskjaer. I Red Devils, infatti, sono apparsi molto rinunciatari dopo l’espulsione di Wan-Bissaka. Questo ha dato coraggio agli svizzeri che ora si trovano clamorosamente in testa al girone visto il pari tra Villarreal e Atalanta. E c’è un profilo che farebbe al caso dello United: l’allenatore si chiama Antonio Conte.

Conte tra Manchester United e Arsenal

Jason Cundy, ex calciatore, ha parlato a ‘talkSPORT‘ di Solskjaer e di Antonio Conte: “Manderei via Solskjaer, c’è Antonio Conte là fuori… Chi è un allenatore migliore, Conte o Solskjaer?“. Insomma, Cundy ha le idee chiare. Per gestire la gran quantità di talento che hanno i Red Devils, servirebbe l’ex allenatore di Inter e Juventus. Finito anche nel mirino dell’Arsenal per il post Arteta, potrebbe esserci una sfida tra i due club di Premier League per assicurarsi il suo ritorno in Inghilterra. Molto dipenderà dai prossimi risultati, soprattutto in Europa per quanto riguarda lo United.