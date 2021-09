Champions League, Inter-Real e Liverpool-Milan: formazioni UFFICIALI

Tra poco prenderanno il via i match di Champions League Inter-Real Madrid e Liverpool-Milan: ecco le formazioni ufficiali

Ci siamo. Dopo Juventus e Atalanta, comincia anche la Champions League di Inter e Milan. Per le cugine milanesi debutto con due match da urlo. I nerazzurro se la vedranno a San Siro contro il Real Madrid, mentre il ‘Diavolo’ – tornato a giocare la Coppa dalle grandi orecchie dopo anni – affronta il Liverpool ad Anfield. I tecnici hanno comunicato le scelte ufficiali per gli incontri. Nell’undici titolare di Pioli non ci sarà Giroud, che parte dalla panchina. Dal primo minuto, quindi, giocherà Rebic, vista l’assenza di Ibra per infortunio.

LEGGI ANCHE>>> L’Inter perde tre big a due condizioni: destino sulle orme di Lukaku

Inzaghi, invece, lancia Bastoni dall’inizio e sulla fascia destra decide ancora di affidarsi a Darmian, lasciando in panchina Dumfries.

Ecco le formazioni.

INTER-REAL MADRID

INTER (3-5-2): Handonovic; Bastoni, de Vrij, Skriniar; Perisi, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alaba, Nacho, Militao, Carvajal; Modric, Casemiro, Valverde; Vinicius Jr., Benzema, Vazquez. All. Ancelotti.

LIVERPOOL-MILAN

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Robertson, Gomez, Matip, Alexander-Arnold; Henderson, Fabinho, Keita; Jota, Origi, Salah. All. Klopp.

MILAN (4-2-3-1): Maigna; Hernandez, Tomori, Kjaer, Calabria; Bennacer, Kessie; Leao, Diaz, Saelemaekers; Rebic. All. Pioli.