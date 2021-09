Il Real ha nel mirino un big dell’Inter per la difesa: scambio più cash

L’Inter si dovrà difendere anche dall’assalto del Real Madrid per un suo difensore. Pronta l’offerta per l’estate

Il Real Madrid ha conquistato 10 punti nelle prime 4 giornate di campionato, ma ha un problema da risolvere. Le merengues, infatti, hanno incassato troppi gol e il pacchetto arretrato composto da Nacho, Vallejo, Alaba e Militao non è del livello di quelli dei top club europei. Per la prossima estate, i blancos hanno quindi intenzione di intervenire sul calciomercato per acquistare un difensore in grado di guidare la retroguardia madrilena. Tra gli obiettivi c’è Milan Skriniar dell’Inter, per il quale i dirigenti stanno preparando un’offerta che possa convincere i nerazzurri.

Real Madrid su Skriniar: Isco inserito nell’operazione

Il costo del cartellino dello slovacco, in scadenza con l’Inter nel 2023, è superiore ai 60 milioni di euro e il Real vorrebbe abbassare la cifra inserendo nel’operazione Isco, valutato tra i 20 e i 25 milioni.

Beppe Marotta, però, non ritiene il profilo del centrocampista spagnolo utile per gli schemi di Simone Inzaghi. Soprattutto, l’Inter per cedere Skriniar ha intenzione di accettare soltanto un’offerta cash, senza contropartite in cambio.