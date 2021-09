Dionisi stupisce tutti: l’allenatore del Sassuolo è già pronto per una big!

Arrivato dall’Empoli, Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha già fatto vedere grandi cose sulla panchina del club neroverde: analizziamo finora il suo rendimento

E’ stata l’estate dei grandi allenatori che sono tornati nel campionato italiano di Serie A. La Juventus ha riportato in panchina Massimiliano Allegri, il Napoli ha scelto di puntare su Luciano Spalletti, la Lazio di Claudio Lotito ha optato per Maurizio Sarri, mentre la Roma della famiglia Friedkin si è tuffata sullo Special One, Josè Mourinho. Proprio quest’ultimo, nella serata di domenica, ha festeggiato le mille panchine in carriera contro il Sassuolo di un esordiente, ovvero Alessio Dionisi. Una gara difficilissima per la Roma che soltanto allo scadere grazie alla rete di El Shaarawy è riuscita ad imporsi ed ottenere i tre punti.

Nonostante l’addio di Roberto De Zerbi, approdato allo Shakhtar Donetsk dopo la grande crescita al Sassuolo, il club neroverde sembra essersi messo davvero in buone mani scegliendo Alessio Dionisi. Il giovane tecnico arrivava al Mapei Stadium dalla promozione diretta con l’Empoli ed erano diversi i dubbi degli addetti ai lavori prima dell’inizio di questo campionato di Serie A.

Sassuolo, Dionisi stupisce già tutti

Le prime tre panchine nel campionato italiano di Alessio Dionisi, nonostante abbia raccolto soltanto 4 punti, dimostrano però una grande esperienza da tecnico navigato. La prima, a Verona, è stata una vittoria sul filo di lana figlia di un cambio azzeccato, ma a stupire, stranamente, è stata la sconfitta in casa della Roma di Josè Mourinho. Il Sassuolo ha infatti messo in grandissima difficoltà la squadra giallorossa rischiando anche di pareggiare in extremis nonostante la rete di El Shaarawy.

Nonostante qualche partenza di lusso, vedi Locatelli alla Juventus, il Sassuolo di Dionisi sta infatti giocando un ottimo calcio e sta valorizzando i talenti azzurri di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Un inizio davvero confortante per un allenatore che sembra davvero pronto anche a fare un ulteriore salto verso una big del nostro calcio, ma tutto dipenderà dalle prossime 35 giornate.