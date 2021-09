Come Ronaldo, dubbi sulla Juventus: può andare via

Dopo l’addio in estate di Cristiano Ronaldo, potrebbe arrivare un’altra cessione da urlo in casa Juventus: può andar via

L’inizio stagionale della Juventus non è stato dei migliori per Massimiliano Allegri. Due sconfitte e un pari in Serie A per la compagine bianconera, che ora penserà al prossimo impegno in Champions League. Dopo l’addio da urlo di Cristiano Ronaldo, potrebbe esserci un’altra cessione da urlo per la società torinese.

Calciomercato Juventus, de Ligt può partire

Allo Stadio Maradona contro il Napoli l’allenatore livornese ha optato per la coppia di centrali difensivi composta da Bonucci e Chiellini con de Ligt che è partito inizialmente dalla panchina entrando soltanto nella ripresa. Così il centrale olandese potrebbe pensare ad un suo possibile addio dopo l’exploit all’Ajax: con la casacca bianconera ha attraversato sempre momenti difficili.

Sulle sue tracce ci sarebbero sempre i top club d’Europa, come Chelsea, Liverpool e Real Madrid, che proveranno ad accontentare le sue richieste in vista della prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024 con la Juventus che lo valuta intorno ai 75 milioni di euro. Il classe 1999 cercherà ancora di dimostrato tutto il suo valore in Serie A e in campo europeo, ma potrebbe cercare già l’addio.