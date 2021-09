“Cosa aspetta a dimettersi”: nella Juventus c’è già il colpevole

La situazione della Juventus diventa sempre più preoccupante, dopo la sconfitta con il Napoli: attacco ad Agnelli e c’è un grande rimpianto

La sosta non ha aiutato la Juventus, che esce sconfitta anche nel primo big match della stagione contro il Napoli. Al netto delle tante assenze per via degli impegni delle Nazionali, la squadra ha mostrato un’altra prestazione deludente, soprattutto nel secondo tempo. Nonostante siamo all’inizio del campionato, la distanza in classifica comincia già a preoccupare in ottica scudetto e c’è poca fiducia per il prosieguo della stagione.

Compito difficilissimo per Allegri ridare equilibrio e motivazioni ad un gruppo in evidente difficoltà, dopo il calciomercato estivo più in salita degli ultimi anni. Una situazione critica che, inevitabilmente, scatena la reazione dei tifosi. In particolare, su Twitter, molti rimpiangono fortemente Sarri e c’è chi invita il patron Agnelli a dimettersi. Ecco un esempio: “Il presidente della Juventus ha distrutto dieci anni di lavoro quando ha deciso di esonerare Sarri, ha distrutto la squadra e poi ha distrutto la propria reputazione con il pasticciaccio della Superlega, ma cosa aspetta a dimettersi?“.