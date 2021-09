Nuovo caso e l’Inter si allontana: ci provano Milan e Juventus

L’Inter potrebbe accelerare l’addio del calciatore nelle prossime settimane, con Milan e Juventus in agguato. Il punto sul calciomercato

L’Inter si appresta ad affrontare la Sampdoria sul campo, ma sul calciomercato i ragionamenti e i programmi non mancano in vista dei prossimi mesi. Il futuro di Stefano Sensi ora è in bilico. I problemi fisici ricorrenti hanno inciso non poco sulla sua carriera all’Inter, che era partita alla grande. Pochissima continuità e da mesi ormai non riesce a trovare la condizione fisica migliore. Il centrocampista, inoltre, è stato protagonista di un piccolo caso nella Nazionale italiana, dopo aver lasciato il ritiro per un piccolo problema fisico. Scelta che avrebbe causato un po’ di fastidio a Roberto Mancini. L’Inter nei prossimi mesi potrebbe scegliere di cedere il calciatore, non più titolare, ma gli interessamenti non mancano.

L’Inter e il futuro di Sensi: ci pensano Milan e Juventus

Sensi potrebbe, quindi, lasciare l’Inter, ma senza percorrere molta strada. Il centrocampista, infatti, potrebbe finire nel mirino del Milan. I rossoneri lo piazzerebbero trequartista alle spalle della punta, proprio lì dove agiva Hakan Calhanoglu. Una collocazione tattica ideale per esprimere le sue qualità tecniche. I rossoneri potrebbero tentare la carta Alessio Romagnoli: il difensore è in scadenza di contratto e l’Inter cerca un mancino che possa alternarsi con Alessandro Bastoni.

Non solo i rossoneri, perché anche la Juventus va a caccia di nomi di estrema qualità. Se Aaron Ramsey dovesse lasciare la Vecchia Signora, allora ecco che Sensi potrebbe trasferirsi a Torino. La valutazione del cartellino del calciatore si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Vedremo chi delle due avrà la meglio.