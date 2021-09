Juventus e Milan si sfidano per il gioiello: doppia condizione

Possibile duello di calciomercato tra Juventus e Milan per un giovane terzino: doppia condizione per rossoneri e bianconeri

L’ultimo calciomercato estivo è stato indubbiamente complicato per Juventus e Milan. A deludere maggiormente sono stati senza dubbio i bianconeri. La società non è riuscita a regalare un altro centrocampista ad Allegri oltre a Locatelli. Si era parlato molto di Pjanic, ma alla fine il bosniaco è volato in Turchia al Besiktas. Poi la partenza di Ronaldo a pochi giorni dal termine della sessione, con Kean come sostituto. Il ‘Diavolo’, invece, ha detto addio a zero a Donnarumma e Calhanoglu, ma Maldini e la dirigenza sono riusciti ad acquistare diversi giocatori e mantenere elevato il livello della rosa.

Entrambe le compagini tengono il mirino puntato sul terzino destro, classe ’97, Nouissar Mazraoui, di proprietà dell’Ajax. Il gioiello – che può essere impiegato anche a centrocampo – è in scadenza giugno 2022 e sembra destinato a lasciare il club olandese a zero la prossima estate. Lo rivela ‘De Telegraaf’, che fa presente come per ora l’esterno non sia disposto a firmare un nuovo contratto. Nel frattempo, ha affidato la sua procura al super agente Mino Raiola. La Juventus potrebbe affondare il colpo in caso di partenza di Danilo, mentre per il Milan dipenderà tutto dal riscatto o meno di Florenzi dalla Roma.